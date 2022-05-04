37 yaşındaki oyuncu Birce Akalay, Sarıyer’de bir balık restoranında arkadaş grubuyla bir araya gelip yemek yedi. Mekandan çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden Akalay, “İbo (İbrahim Çelikkol) gitti yakalayamadınız, yakın arkadaşlarımız ile beraber bayram yemeği yedik. Eski günleri yâd edip, hasret giderdik” dedi.

Dijital içerik platformu Netflix’te yayınlanacak ‘Mezarlık’ adlı dizisiyle yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan başarılı oyuncu, “Yeni bir projem yok şu an, ben de beklemedeyim” diyerek, mekandan uzaklaştı.