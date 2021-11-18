Birce Akalay: Henüz bir ay oldu, nasıl geçti anlamadık

Son olarak ‘Babil’ dizisinde rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Ortaköy’de düzenlenen bir partiye katıldı. Mekan çıkışı muhabirlerlerin sorularını cevaplayan Akalay, kendi markası için çalıştığını söyleyerek “Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum” dedi.

“Son zamanda oyuncular daha çok dijital platformları mı tercih ediyor?” sorusunu cevaplayan Akalay, “Bir oyuncunun daha fazla arzulayabileceği bir sistem, önü sonu biliyorsunuz, senaryoyu tamamıyla biliyorsunuz. Bir sinema filmi gibi çalışabiliyorsun, dolayısıyla bir oyuncu için daha elverişli diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Kurucusu olduğu takı markası ile ilgili konuşan oyuncu, “Henüz bir ay oldu, nasıl geçti anlamadık. Güzelde gidiyor, güzel geri dönüşler alıyorum. Belki tatlı bir sürprizimiz olur, mağazamız olur. O zaman da görüşürüz” dedi.

Ticareti yeni öğrenmeye başladığını açıklayan Birce Akalay, “Öğreniyorum yavaş, yavaş. Kendim gibiyim diyeyim, kuralları nedir yavaş, yavaş öğreniyorum. Ben olduğum gibiyim” dedi.

Güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları “Özel hayat konuşmuyorum, kaçıyorum” şeklinde yanıtladı.