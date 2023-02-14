Oyuncu Birce Akalay, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü yardım çalışmalara destek verdi. Gönüllülerle birlikte yardım çalışmalarını sürdüren Akalay, depremzede çocuklarla ilgilenerek moral verdi. Oyuncu sosyal medya hesabından da “Bodrum Gençlik ve Spor Merkezi’nde halk var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bugün karşılanan afet mağduru vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 133 kişiye ulaştı. Ciddi boyutta yeni ayakkabı eksiğimiz var. Yardımlarınızı bekliyoruz” diyerek yardım çağrısında bulundu.

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