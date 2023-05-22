Yer aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Birce Akalay, eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Star Wars film serisinin hayranı olan arkadaşı Murat Hayk Davulcu, için Dart Vader kostümü giydi.

Asmalımescit’te doğum günü kutlaması yapan arkadaşlarının yanına sürpriz yaparak giden Akalay, sokak müzisyenlerinin çaldığı roman havasına göbek atarak eşlik etti. Sokakta dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınlayarak arkadaşının yeni yaşını kutlayan oyuncu, arka arkaya yaptığı paylaşımına “Duygularımı tarif etmem olanaksız. İlk günkü gibi, yıllardır olduğu gibi sonsuz olalım. Kalbimizin ve gerçekliğimizin sınırsızlığına hastayım. Doğduğun güne şükürler olsun. Varlığım, varlığına armağan olsun” notunu düştü.