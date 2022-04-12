Bircan Bali‘nin ‘Reynmen‘ olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim” sözleri üzerine kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Yusuf Aktaş hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9.5 ayda 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davada tarafların avukatları savunmalarını yaptı.

Mahkeme ise sanık Yusuf Aktaş’ın ‘hakaret’ suçunu Bircan Bali’nin sunduğu televizyon programında sarf ettiği sözleri üzerine karşı tepki olarak gerçekleştirdiğine ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘tehdit’ suçunun ise yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, Yusuf Aktaş’ın beraatine karar verdi.