Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ın sunucuları Bircan Bali ve Arto arasında İstanbul’a yağan yoğun karın çalışmalarında yaşanan eksiklerin sorumlusu olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konusu tartışması yaşandı.

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul’da birçok noktada yaşanan aksaklıkların giderilmesinde yetersizlik olduğunu ve sorumlusunun da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Bircan Bali’ye Arto’dan tepki geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Bali, “Biriken kar belediyenin sorumluluğu… Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki… O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul’u” dedi.

“En büyük havaalanı trafiğe kapalı”

Bali’nin açıklamalarına karşı çıkan Arto ise “Ona bakarsan şu an İstanbul’un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı” diyerek tepki gösterdi.

Bircan Bali ise Arto’nun sözleri üzerine ne diyeceğini bilemeyerek “Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?” diyerek karşı çıktı.

Arto ise Bali’ye şu sözler ile karşılık verdi, “Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye’si” yorumunda bulundu.

Arto ve Bircan Bali’nin gerilimi sosyal medyada da gündem oldu.