Şıklığı, rahatlığı ve gösterişi bir arada sunan bir sabahlık ile güne başlamak, enerjik ve mutlu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Uyanır uyanmaz pijamanın üzerine giyilen sabahlıklar, gece şıklığınızı gündüz rahatlığınızla tamamlamayı kolaylaştırır. Rahatlığından vazgeçemeyenlere polar, her daim şık olmak isteyenlere saten, gözlerin hep üstünde olmasını isteyenlere dantel, elbise gibi vücudunu sarmasını isteyenlere ise kimono sabahlık modelleri sizlerle…

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