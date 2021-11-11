Birbirinden renkli sabahlıklar…

Şıklığı, rahatlığı ve gösterişi bir arada sunan bir sabahlık ile güne başlamak, enerjik ve mutlu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Uyanır uyanmaz pijamanın üzerine giyilen sabahlıklar, gece şıklığınızı gündüz rahatlığınızla tamamlamayı kolaylaştırır. Rahatlığından vazgeçemeyenlere polar, her daim şık olmak isteyenlere saten, gözlerin hep üstünde olmasını isteyenlere dantel, elbise gibi vücudunu sarmasını isteyenlere ise kimono sabahlık modelleri sizlerle…

VICTORIA’S SECRET 1239 TL





VICTORIA’S SECRET 1239 TL





ZARA 699 TL





VICTORIA’S SECRET 1609 TL





SUWEN 699 TL





H&M 219 TL





OYSHO 299 TL





INTIMISSIMI 1099 TL





VICTORIA’S SECRET 699 TL





VICTORIA’S SECRET 1119 TL





BABEYOND 309 TL