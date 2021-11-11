Birbirinden renkli sabahlıklar…
Şıklığı, rahatlığı ve gösterişi bir arada sunan bir sabahlık ile güne başlamak, enerjik ve mutlu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Uyanır uyanmaz pijamanın üzerine giyilen sabahlıklar, gece şıklığınızı gündüz rahatlığınızla tamamlamayı kolaylaştırır. Rahatlığından vazgeçemeyenlere polar, her daim şık olmak isteyenlere saten, gözlerin hep üstünde olmasını isteyenlere dantel, elbise gibi vücudunu sarmasını isteyenlere ise kimono sabahlık modelleri sizlerle…
VICTORIA’S SECRET 1239 TL
VICTORIA’S SECRET 1239 TL
ZARA 699 TL
VICTORIA’S SECRET 1609 TL
SUWEN 699 TL
H&M 219 TL
OYSHO 299 TL
INTIMISSIMI 1099 TL
VICTORIA’S SECRET 699 TL
VICTORIA’S SECRET 1119 TL
BABEYOND 309 TL