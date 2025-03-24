Kitap dünyasında yine dopdolu bir hafta bizi bekliyor! Bu hafta, farklı türlerde birbirinden ilgi çekici yeni kitaplar okurların beğenisine sunuluyor. Edebiyat severler için, heyecan verici romanlar, düşünsel derinliği olan eserler ve fantastik dünyalara açılan kapılar var. Hafta boyunca hem yerli hem de yabancı yazarlardan yepyeni yapıtlarla buluşmaya hazır olun. Gelin, birlikte bu haftanın öne çıkan kitaplarını keşfedelim!

Sağlık, herkes için en büyük hazinedir. Uzun yıllara dayanan klinik deneyim ve araştırmaların ışığında, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral tarafından kaleme alınan “Sağlığın 7 Kadim Sırrı”, sağlıklı bir yaşamın temel ilkelerini bilimsel ve uygulanabilir bilgilerle sunuyor.

Bu kitapta beslenme, bağırsak sağlığı, sindirim sistemi, yorgunluk, bağışıklık güçlendirme ve yaşlanmayı geciktiren alışkanlıklar gibi pek çok konuda yol gösterici bilgiler yer alıyor. Sağlıklı beslenme önerileri, sindirim sistemini destekleyen doğal yöntemler, enerji seviyesini artıran ipuçları ve en iyi vitamin-mineral takviyeleri gibi pratik bilgilerle okurlara rehberlik ediyor. Günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek önerilerle “Sağlığın 7 Kadim Sırrı”, her yaştan okuyucuya uzun ömürlü ve hastalıklardan uzak bir hayatın kapılarını aralamak için Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Uçan Tabut / Pınar Eğilmez

KaraKarga Yayınları etiketiyle okurla buluşan “Uçan Tabut”, bireyin iç dünyasındaki çalkantıları, geçmişin izlerini ve insan ilişkilerinin derinliklerini ustalıkla işleyen bir roman. Pınar Eğilmez, eserinde okurları, hayatın en sancılı gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyor. Bir mektuptan taşan duygular, geçmişin kapanmayan yaraları ve zamana direnen bir aşk… “Uçan Tabut”, unutulmaz karakterleriyle edebi bir yolculuğa çıkarken, okuru insan psikolojisinin en derin köşelerine götürüyor.

Bir vedanın gölgesinde geçmişe ve geleceğe dair hesaplaşmaları romanın merkezine taşıyan yazar, melankoli, tutku ve arayış dolu bir hikâye sunarak karakterlerinin içsel serüvenleriyle okuru içine çekmeyi başarıyor. Pınar Eğilmez’in duygu yüklü anlatımı ve özgün üslubuyla şekillenen “Uçan Tabut”, modern edebiyatın güçlü örneklerinden biri olarak Kara Karga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

Ruh Hassası / Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur – Prof. Dr. Uğur Batı

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Ruh Hassası”, Prof. Dr. Uğur Batı ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un kaleme aldığı, insan ruhunun derinliklerine inen, ilişkiler, aşk, sadakat, ihanet, iletişim ve insan psikolojisini mercek altına alan çarpıcı bir eser. Kitap, aşkın nörobilimini, insanın âşık olma yetisini ve bağlanma biçimlerini bilimsel veriler ışığında inceliyor. Evrimsel biyoloji, psikoloji, davranış bilimleri ve sinirbilim alanındaki en güncel araştırmalarla desteklenen bu çalışma, okuyucuya ilişkilerin gizemli dünyasında bir yol haritası sunuyor.

Kitabın en dikkat çeken bölümlerinden biri, aşkın yalnızca bir duygu olmadığı, aynı zamanda beyinde gerçekleşen kimyasal ve biyolojik süreçlerin bir sonucu olduğu yönündeki bilimsel açıklamalar. “Aşk kalpte değil beyinde yaşanır” diyen yazarlar, aşkın şehvet, bağlılık ve sadakatle nasıl iç içe geçtiğini çarpıcı örneklerle anlatıyor.