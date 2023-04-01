Bir iş toplantısından çıktığını belirten Birand Tunca, “Görüşmeden çıktım şimdi. Her şey çok güzel gidiyor. Yayında olan bir işimiz de var. Dünya listelerinde en çok izlenenler arasında. Bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Harika mesajlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekran için de dizi yapmak istediğini söyleyen Tunca, “Kendimi rahat ifade edebileceğim bir proje arayışındayım. Gelen teklifler var ancak dediğim gibi kendimi rahat ifade edebileceğim projeyi seçmek istiyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, Karen Moura ile ilişkisi hakkında ise “Her şey çok güzel. Mutluyuz” demekle yetindi.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra yakın arkadaşı Ümit Kantarcılar ile afet bölgesine giden Birand Tunca, “Bir ayağımız orada. Çok kötü günler yaşadık. Burdan gördüğümüz gibi değil orası. Orada o insanlara temas etmek ve onlara dokunabilmek çok güzel bir şey. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Tekrar başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.