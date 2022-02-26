Kuruçeşme’de bir mekanda buluşan ikili ,çıkışta ‘aşk’ sorularını yanıtsız bıraktı.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Müzisyen Çağrı Telkıvıran ve güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arnavutköy’de başka bir mekana giden ikili, içeri girerken görüntü vermemeye çalıştı.Günün ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili mekandan tek başına ayrıldı.

Çicekler ele verdi!

Müzisyen Telkıvıran’ın arkasından çıkan ünlü oyuncu, basın mensupları tarafından otomobilinin ön camındaki bir demek çiçeğin sorulması üzerine sessiz kalıp gülümseyen Yılmaz, çiçek satıcısının “Çiçekleri Çağrı ağabey aldı” demesi üzerine ikili yakayı ele verdi.

Biran Damla Yılmaz ve Aslı Bekiroğlu yakın zamanda final yapan Maske Kimsin Sen adlı programda birlikte yer almıştı.