‘Kırgın Çiçekler’, ‘Baraj’, ‘Mucize 2: Aşk’ gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, başrollerinde Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater’ın yer aldığı ‘Dr. Death’ dizisinin ikinci sezonunda oynaması için teklif aldı. Güzel oyuncunun teklifi kabul ettiği ve Yasak Elma dizisinden ayrılacağı konuşulurken, Yılmaz’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Önümüzdeki aylarda başlayacak olan çekimler için Amerika’ya davet edilen 25 yaşındaki oyuncu, dizi ve film çekimleri nedeniyle teklifi reddettiğini duyurdu. 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir paylaşım yapan Biran Damla Yılmaz “Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Yasak Elma’da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya da niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik” açıklamasında bulundu.