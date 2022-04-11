Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aslı Bekiroğlu’ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde çift, Gümüşsuyu’nda ilk kez el ele görüntülenmişti.

Yılmaz ile Telkıvıran’ın, yaklaşık bir buçuk ay süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin, kıskançlık nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Konu hakkında Yılmaz ve Telkıvıran cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.