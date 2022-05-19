Yasak Elma dizisi ile kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın, iş hayatının yanı sıra aşk hayatında da önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Ünlü oyuncu, tıpkı dizide birlikte rol aldığı Eda Ece günlünü bir basketbolcuya kaptırdı.

24 yaşındaki güzel oyuncu, ING Basketbol Süper Lig takımlardan Darüşşafaka’da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu’yla aşk yaşamaya başladığını itiraf etti. Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan Biran Damla Yılmaz şunları söyledi: “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum.”