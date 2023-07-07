Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki “Gaffur” rolüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu. Ailesiyle Çanakkale’ye taşınarak bir arsa satın alan Polat, çiftlik kurdu.

Satın aldığı arsada gece gündüz çalışarak kendi çiftliğini kuran oyuncu, meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Oyuncunun çiftliğinden kareleri de sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 8 ve 1 yaşındaki iki çocuğu bulunan Polat, çiftliğinde organik tarım üretici eşiyle gece gündüz çiftliğinde zaman geçirerek çalışmaya devam ediyor.

Instagram hesabından yayınlanan bir video çiftliğinden bahseden oyuncu “Oscarderesi’ndeki bu arsayı bir buçuk yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular, tavşanlar olacak. Ekilecek, biçilecek… Bülent ve Duygu Polat’ın çitliği olacak. Yoruluyorum, bazen bayılacak gibi oluyorum ama buranın doğası ve havası var ki bana güç veriyor” dedi.