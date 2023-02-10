Kahramanmaraş’ta meydana gelenve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5. gün de geride kaldı.

Yaşanan depremde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve Atıcı’nın kızı Püryan Atıcı’da depremde yaşamını yitirdi.

Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu.

Yapım şirketi yaptığı paylaşımda; “Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…” ifadelerini kullandı.