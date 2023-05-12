Ülkemizin, giyilebilir teknolojiler, sürdürülebilir moda ve tekstilde temiz tarım kavramları ile tanışmasında öncü olan EZRATUBA markasının yaratıcı yönetmenleri Ezra Çetin ve Tuba Çetin, doğal kaynakları gözeten, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden modern teknolojilerin sürdürülebilirliğe olan eşsiz katkısını deneyimleyeceğiniz TOTAL RECALL başlıklı özel bir sergi ile yine bir ilk’i gerçekleştiriyor.

16 – 21 Mayıs tarihleri arasında Paraf Card ana sponsorluğunda Fişekhane Galeri’de gerçekleşecek olan TOTAL RECALL, günümüz dünyasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, hızla tükettiğimiz dünya kaynaklarının yeni nesillere aktarılması için teknolojinin ve dijitalleşmenin sağlayacağı katkıyı eşsiz bir deneyim ve anlatımla kurgulayan özel bir sergi.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin sağladığı fırsatlar

Dünya genelinde hızla artan nüfus, artan tüketim ve endüstriyel faaliyetler, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine ve çevre kirliliğinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle, sürdürülebilir bir gelecek için yaşam tarzımızı ve üretim süreçlerimizi değiştirmemiz şart. İşte tam da bu noktada teknolojinin ve dijitalleşmenin sağladığı fırsatlar sürdürülebilirliğe çok değerli bir bir katkı sağlıyor.

Herkesten önce teknolojiyi kendi yaratım ve üretim süreçlerine dahil ederek ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil eden Ezra Çetin ve Tuba Çetin’in kendi iş alanındaki üretimi sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanmıyor. Geleceğin inşa edilmesinde markaları ile rol model olmak için teknolojinin sağladığı imkanları topraktan başlayarak iyileştirme yönünde kullanan Ezra ve Tuba bu sergiyi ve bu sergiyi gerçekleştirme hedeflerini şöyle anlatıyor;

‘Teknoloji, dijitalleşme ve makine öğrenimi hayatımıza önü alınmaz bir hızla girdi ve baş döndüren bir hızla da gelişiyor, şekilleniyor ve güçleniyor. Bir yanı ile insanlığı -tehdit edeceği- korkusu bir argümana dönüşürken diğer taraftan doğal kaynakları gözeten, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden modern teknolojilerin sürdürülebilirliğe katkısı şüphesiz eşsiz. Plastik kullanımının, karbon ayak izinin, temiz tarımla elde edilen pamuğun değerini en basit şekli ile ama teknolojiden faydalanarak anlatmak istedik. Çünkü bu gayret sadece bize ait olamaz ve sadece biz ve bizim gibi markaların gayreti ile de başarılamaz. Gezegenimizi paylaştığımız her insanın ortak bilinci ile gerçeğe dönüşecek bu yeni gelecek. Yani sürdürülebilir yeni bir gezegen kavramını daha da fark edilir kılmak için bu sergiyi yapmayı ve 7’den 70’e izleyen herkeste bir kıvılcım yakmayı arzuluyoruz.’