40 yaşına yaklaşan kederli bir aktrisin, tutkulu bir şekilde hayatının aşkını arayışıyla başlayan Âşık, erkeklerin ilgisinden daha fazlasını isteyen bir kadının dönüşüm yolculuğunun hikayesi…

Maria’nın doğayı, gerçek özünü arayışının ve nihayetinde Tanrı ile buluşma arzusunu okura aktaran Gönül Ada Nagi, bir aşk hikayesiyle başlayan kitabını bir tanıtım şekli, bir yolculuk, bir araç ve bir sevgi hikâyesi olarak tanımlıyor.

Her birimizin, kendi döngülerimizin içinde dans ettiğimizi ve bu döngülerin, hayatın anlamını bulmamıza yardımcı olan rehberler olduğunun altını çizen Nagi, satır aralarında gerçeği sorgulamanıza yardımcı olacak bilinçli hatırlatmalar yaptığını ifade ediyor. Gönül Ada Nagi’nin yazdığı “Âşık” tüm kitabevlerinde…

“Âşık” arka kapak yazısı:

Ancak bir âşık her şeyi hatırlayabilir, tam da tüm dünyayı unuttuğu yerde… Adım Maria. Bu günlüğü senin için yazıyorum. Senin izini sürenlere yol göstersin diye…

Çünkü herkes senden bahsediyor ama seni bulmak için insan önce kendisini bulmalı… Belki bir gün bir başka ben, bu günlüğü bir yerlerde bulursa, seni ararken saptığım yolları, her yolun aslında yine sen olduğunu ve bu yolda başıma gelenlerin de sana dair izler taşıdığını hatırlaması için yazıyorum…

Yol beni çekip aldı. Dante gibi gözlerimi Cehennem’de açtım. Kat etmem gereken uzun bir yol vardı. Önce Araf ‘a sonra da yeniden doğumun anahtarlarını barındıran Cennet’e varacaktım. Âdem’in Havva’sına kavuşması öyle kolay olmadı.