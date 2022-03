Meyra Terzi

Son dönemde öne çıkan dizilerde pek çok kadın stil ikonu var ama biz güçlü karakterlerini stiline de yansıtan, asla unutulmayan, kirleriyle de ikon olan karakterlerin peşindeyiz.

Blair waldorf gossip girl

Gossip Girl şüphesiz ki, çoğumuzun moda zevkine büyük katkılarda bulundu. Dizinin öne çıkan iki yıldızından biri ise Blair Waldorf. Blair kurgusal, sofi stike bir tarza sahip. Ailesinin prensesi olduğu gibi okulun da prensesi olan karakter, bu duruşunu destekleyecek şekilde güçlü bir imaj çiziyor. Zamanla prenseslikten çıkarak tutkulu bir genç kadın haline bürünürken bazen hatalar yaparak bizlere prenseslerin de hataları olur diyerek öğüt veriyor. Tarzının belli başlı temel parçaları Blair’ın olmazsa olmazı, saç aksesuarları. Onunla röportaj yapsak bize kesinlikle aksesuarların stil üzerindeki güçlü etkisini anlatırdı.

Serena Van Der Woodsen gossip girl

Bir diziden iki moda ikonu çıkması adeta bir meydan okuma tadında olsa da, Serena Van Der Woodsen Gossip Girl’ün altın kızı diyebiliriz. Umursamaz tavrı ve popülaritesinin yarattığı zıtlığı her daim üzerinde taşıyan biri. Boho şık tarzından dolayı hem salaş hem de oldukça gösterişli. Ondan beklendiği için değil de sanki aile içinde yaşadığı zorluklardan dolayı içindeki fırtınaları dışarı yansıtıyor ama bunu şık bir şekilde yapıyor gibi. Yeri geldiğinde göklere çıkarılıp yeri geldiğinde dostları tarafından dışlansa bile, o her zaman şıklığını koruyan ve kendinden söz ettiren biri.

Jackie Burkhart that 70’s show

Belki bir Rachel Green kadar hızlı aklımıza gelmese de, bu listeye dahil olması gereken bir diğer isim Jackie! 70’lerde yaşayan altı gencin hayatlarını ele alan dizinin moda ikonu kuşkusuz, o! Dönem dizisi olması gereği Jackie’nin tarzı 70’leri yansıtıyor. Sinir kız tavrı bize tamamen Clueless fi lminin Cher karakterini anımsatıyor. Oysa Jackie’nin bu tavrı istediği şeyi elde etmek için. Jackie de Cher gibi “it girl” tavrına uygun olarak feminen tercihlerde bulunuyor. Bir Jackie Burkhart olmak isterseniz eteklerden, fularlardan, halka küpelerden ve pembeden vazgeçmeyin!

Jacqueline Carlyle The Bold Type

Birbirinden yetenekli üç kadının çalıştığı Scarlet dergisinin baş editörü olan Jacqueline, hem dizide hem de gerçek hayatta tam bir moda ikonu. Jacqueline hem ailesini hem de işini yönetebilen korkusuz bir kadın olarak ilham veriyor. Kişiliği ve cesur seçimlerle radarımızda. adarımızda.

Arya Game Of Thrones

Bir moda ikonu olmayabilir, hatta kesinlikle değil; ancak kendisinin ne kadar güçlü bir kadın portresi çizdiğini inkar etmemiz de pek mümkün değil. Kadınların sadece dış görünüşlerinden ibaret olmadığını ispat eden yegane karakterlerden biri. Evlenmek ve yuva kurmaktan daha çok savaşmayı isteyen bir çocukken, hayat onu çok farklı bir yola sürüklüyor, bize de ilham kaynağı oluyor.

Lorelai Gilmore Gilmore Girls

Boşanmış bir annenin kızıyla olan hikayesini konu alan dizi sıcak aile hissiyle hepimizi etkisi altına almıştı. Lorelai’ın zengin ailesinden erken yaşta kendini koparıp ayakları üzerinde kızını büyütmesi, Rory ile arasında geçen anne-kız bağı ve yine kızına her zaman dik durmayı öğretmesi, bizim için feminizme giriş dersi niteliğinde. Evet belki dizi moda üstüne olmayabilir ancak Lorelai bizce tam bir moda ikonu.

Rachel Greene Frıends

Konu moda olunca Rachel Greene listenin başında yerini alıyor. 90’lar döneminde geçen ve dönemin tarzını yansıtan stiline ek olarak, “Little Black Dress” baş ucu kıyafeti. Zaman zaman bol kıyafetleriyle ya da cesur seçimleriyle bizi şaşırtsa da, stili şıklık detaylarıyla yoğuruluyor. Babasının kızı olmaktan çıkarak güçlü bir iş kadınına dönüşen yaşamsal ve modasal evrimi gözlerden kaçmıyor.

Samantha Jones Sex And The City

Stil ikonluğu şüphe götürmeyen isimlerden biri de Samantha Jones. Sex and the City denilince hepimizin aklına ilk olarak Carrie Bradshaw gelse de, Samantha da dizide çok güçlü bir kadın karakteri çiziyor. Tarzı da bu karakteri destekliyor. Dizinin, hatta gelmiş geçmiş tüm dizilerin en femme fatale kadınlarından. Kısacası, şıklık denilince her zaman Samantha! Yeri geldiğinde sadelikle şıklığı birleştirirken yeri geldiğinde maksimalist bir görünüm tercih ediyor. Samantha 101 diye bir liste yapsak, ilk üçte mutlaka takımlar, takımlar ve takımlar olurdu!