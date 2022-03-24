Miray Akbaş

Deri ceketler ilk olarak 1900’lü yıllarda esintiden ve soğuktan korunmak amacıyla motosikletçiler ve askerler tarafından kullanılmaya başlandı. 50’lerin başında ise Hollywood, deri ceketlere yeni bir anlam yükleyerek derinin başrole yerleştiği bir trend yarattı. O zamandan beri, havalı ve asi olduğumuzu ne zaman hissetsek bu kelimelerle eş anlamlı, söylemi net bu parçaya sığındık. 1953 yılında stiliyle de efsane oyuncu Marlon Brando’nun The Wild One filminde motosikletçi deri ceketli haliyle belirmesi bir stil ikonu anıydı. Tehlikeli ve seksi bir çete üyesi rolündeki Brando, filmde Amerika menşeli Schott marka bir deri ceket giyiyordu. Film ün kazandıkça deri ceket de ününe ün kattı ve tüm Amerika’da bir kültür stil ikonu haline geldi.

Brando’nun filmini takip eden yıllarda rock and roll stili popülerleşti. Erkeklerin domine ettiği deri ceket trendi, kadınlar tarafından da benimsenmeye başlandı. 70’lerde müzik sahnesine adımını atan dünyaca ünlü Blondie grubunun kadın solisti Debbie Harry, deri ceket trendi konusunda başı çekenlerden biriydi. 81’de vizyona giren Grease müzikali ise deri ceketi popüler kültüre kazandıran filmlerden bir diğeri oldu. Başroldeki John Travolta ve Olivia Newton’ın siyah deri ceketler giydiği bu romantik ve eğlenceli film, yıllarca bu fotoğraf karesi ile akıllardan silinmedi. Yıllar geçtikçe ününe ün katan, süper modeller tarafından da benimsenmeye ve günlük hayata adapte olmaya başlayan bu parça, ikonik model Kate Moss’un üzerinde adeta yeniden doğdu. Özellikle Johnny Depp ile ikisini, deri ceket giydikleri efsane fotoğraf karesi ile hafızalarımıza kazıdık! Günümüzde, farklı model ve renklerde deri ceketlere rastlamak mümkün. Hayvan haklarını destekleyen markalar ise gerçek deri kullanmak yerine sentetik olanlara geçiş yaptı bile.

Podyumdan gardıroba

Savaş meydanlarından podyumlara deri ceketin heyecan verici ve şaşırtıcı bir yolculuğu var. Bu yolculuğun vardığı son nokta ise 2022 İlkbahar/Yaz defilelerinde kendini gösteriyor. Trendlerin yaratım merkezlerinden biri olan defileler, deri ceketlerin farklı formlarına ev sahipliği yaparak bize yeni bakış açıları sunmaktan bu kez de geri kalmıyor. Alexander McQueen’in kreatif direktörü Sarah Burton, crop deri ceketi beyaz tül bir etek ve siyah postallarla kombinleyerek derinin sert havasını bir nebze yumuşatıyor. Ortaya yine asi ama bu kez bir miktar da feminen bir görünüm çıkıyor. Bir diğer tasarımında ise Burton, deriyi denim ile buluşturuyor. Simone Rocha ise deri ceketlere kabarık kollar ve bel altında biten bir etek ucu ekleyerek modeli tamamen güncelliyor. 2016’da Londra’da kurulan ve gelecek vadeden markalardan biri olarak yükselişini sürdüren Supriya Lele, geleneksel görünümü tümden yıkarak turuncu, tek omuz ve göbeği açık bir tasarımla karşımızda. Bu ceketi yine turuncu deri bir pantolon ve yeşil bir bra ile kombinleyerek görünümü tamamlıyor. Motorcu deri ceketleri günümüz gençliğinin asiliğine stil sahibi yanıtlar vermek için hazır. Siz nasıl kombinleyeceksiniz?