BiP Uygulaması Nedir?

BiP uygulaması nedir? Tamamen ücretsiz olarak sunulan hem İOS hemde Android platformunda kullanılabilen, güvenli ve kullanımı kolay bir iletişim platformu olarak kendini tanıtmaktadır. İnsanlar, BiP uygulamasını diğer kullanıcılarla sesli ve görüntülü arama yapmak, resim, video ve konumlarını paylaşmak için kullanabilir.

BiP uygulaması yerli bir uygulama olup Turkcell tarafından geliştirilmiştir, yerli bir uygulama olmasına rağmen BiP şu anda 192 ülkede hizmet vermektedir. Ücretsiz olan BiP uygulaması şu ana kadar 58 milyon kez indirilmiştir.

WhatsApp son zamanlarda kullanıcı verilerini işleme tarzın bazı büyük değişikliklere gitti. Yeni gizlilik politikasını ve Şartlar ve Koşulları kabul etmeyi seçtiğinizde, Facebook tarafından ilgili reklamları kullanıcılara göstermek için kullanılacak verilerinizin bir kısmını paylaşmayı kabul etmiş olacaksınız. Duyuru yapıldığından beri, WhatsApp dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan çok fazla tepki aldı. Kullanıcılar arasında artan kafa karışıklığı ve öfkenin ortasında, çoğu kullanıcı artık mesajlaşma hizmetini bırakmaya ve benzer özellikler ve işlevler sunan alternatifler aramaya karar verdi. Popüler bir tercih olarak ortaya çıkan uygulamalardan biri de BiP uygulamasıdır. Uçtan uca şifre korumalı olan BiP uygulaması kullanıcılarına maksimum gizlilik sunuyor.

BiP Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Turkcell tarafından geliştirilip piyasaya sürülen BiP uygulaması her operatörden kullanılabilir, eğer Turkcell kullanıcısıysanız mesajlarınız, resimler, videolar ve ses kayıtları aylık internet kotanızdan düşmez, fakat bu durum diğer operatörlerde geçerli değildir, aylık kotanızdan düşer veya bir paketiniz yoksa operatörünüz tarafından ücretlendirilir.

BiP uygulamasının kullanımı oldukça basittir, pratikte WhatsApp’a çok benzer bir platformdur, BiP uygulamasını indirdikten sonra yapmanız gereken ilk şey diğer tüm iletişim uygulamalarında olduğu gibi kişi listenizi BiP uygulamasına aktarmak olacaktır, ardından listenizdeki kişilerin hangileri BiP uygulamasını kullanıyorsa onlarla uygulama üzerinden sohbet etmeye başlayabilirsiniz, eğer listenizdeki bir kişi uygulamayı indirmemiş ise o zaman yanında arkadaşını BiP uygulamasına davet et seçeneği çıkacaktır.

BiP uygulamasının diğer öne çıkan özelliklerden bazıları ise 100’den fazla dile anında çeviri, çeşitli özelleştirme seçenekleri, 10 kişiye kadar grup video görüşmeleri yapabilmenizi sağlamasıdır. Uygulamanın yapımcıları tarafından yüksek oranda tanıtılan diğer özellikler arasında hava durumu ve döviz kurları hakkında ayrıntılı bilgi verme özelliği de BiP uygulamasının içinde yer alıyor.

BiP Uygulamasını Kullanırken Karşı Tarafa Başka Neler Gönderebilirsiniz?

BiP uygulamasını kullanırken karşı tarafa belge, kişi, konum gönderebilirsiniz, şimdi daha da şaşırtıcısını söyleyeceğim; uygulamayı kullanırken karşı tarafa para gönderebiliyorsunuz.. WhatsApp bunu ülkemizde daha önceden sunmamıştı, BiP uygulaması üzerinden başka bir BiP kullanıcısına para gönderebiliyorsunuz, bunun için tek yapmanız gereken ayarlara girip daha önceden kredi veya banka kartınızı tanımlamış olduğunuz Paycell hesabınızı BiP uygulamasıyla eşlemeniz olacaktır, ardından para göndermeye başlayabilirsiniz.

BiP uygulamasının hayat kurtaran bir özelliği de acil durum ayarlarıdır, acil durum butonunu ana sayfada gösterip kapatabilirsiniz, sağ üstte olan kırmızı siren butonuna tıkladığınız takdirde bu menüden daha önce kaydettiğiniz kişileri hızlıca arayabilirsiniz.