Bioenerji Nedir?

Bioenerji nedir ve nasıl uygulanır özellikle son zamanların merak edilip araştırılan konuları arasında yer almaktadır. Bioenerji alternatif bir tıp dalıdır ve genel geçer isimleri vardır bunlar ise ruhsal şifa, enerji tıbbı ve enerji terapisi olarak bilinmektedir. Farklı yöntemleri içinde barındıran bioenerji bedenin belirli bölgelerine eller yardımıyla temas etme ve ovalamayla olumlu birçok etki yarattığına inanmaktadır. Bioenerjinin çıkışı ise doğu Avrupa ülkeleri olan Çekoslovakya ve Sovyetler Birliğinde olup, parapsikoloji alanında olduğu ileri sürülerek birçok araştırma yapılmıştır. Bioenerji insan bedeninde ortaya çıkan enerji denetlenebildiği gibi yönlendirilebilen de bir enerji olduğu kabul görmektedir. Avustralyalı hekim tarafından da ilk kez kullanılan bioenerji terimi vücuttaki yaşam enerjisi tanımıyla ortaya konmuştur. Bilim tarafından reddedilen ve parapsikoloji olarak görülen bioenerji nin reddedilmesindeki asıl neden deneysel sınamasının mevcut olmaması ve sürecin net ve anlaşılır herhangi bir açıklamasının olmayışıdır. Kişiye bioenerji uygulaması yapılırken bir bütün halinde ele alınan vücut vücuttaki bedensel ve duygusal enerjinin ayarlanmasını ve dengelenmesini sağlamaktadır.

Bioenerji Nasıl Yapılır?

Bioenerji tedavisi kişilere seanslar şeklinde belirli aralıklarda uygulanır. Kişi tedavisine yani seansına başlamadan hemen önce tedavi için hazırlanan masaya yatırılır. Hastaya tedavi süreci içerisinde fiziksel bir temas yapılmamaktadır ve yapılan tedavi vücudun tek bir bölgesine değil de tamamına uygulanacaktır. Psikolojik veya fiziksel rahatsızlıkları olan kişilere uygulanan yöntem kişilerde herhangi bir yan etki veya zarara yol açmamaktadır. İğne veya ilaç gerektirmeyen tedaviler içeren bioenerji kişilerde basite ve rahatlatıcı etkiler sunmaktadır. Bioenerji tedavisini uygulayan kişilere bioenerjist denilmektedir. Bioenerjistler hastanın bedenine yaklaşık olarak yarım metre veya otuz santimetre uzaklığında dururlar ve evrenden almış oldukları pozitif enerjiyi hastanın bedenine yansıtırlar. Bioenerjistler negatif tüm enerjinin dışarı atılmasını sağlarlar böylelikle vücut sinir sitemini yenilemiş olur ayrıca bioenerjiyle hastada yeni bir sinir sistemi inşa edilir vücut negatiflikten arınır ve hem duygusal hem fiziksel yeni bir döneme girer. Seansların ardından bazı kişilerde titreşim veya vücut ısısında artış yaşanabilmekteyken seans sonrası iyileşmeler hemen gerçekleşebildiği gibi birkaç seans sonrası da gerçekleşebilmektedir. Modern tıbbın alternatif tedavi yöntemi olan bioenerji sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendiği ve sistemik bozuklukların ortadan kalktığı görülmüştür.

Bioenerji Seans Ücreti Ne Kadar?

Bioenerji seansı üç ana temel unsurdan oluşmaktadır. Temel unsurlar evrenin kozmik enerjisi, bioenerji uzmanı ve bioenerjinin uygulandığı kişidir bir araya gelen temel unsurlar ile bioenerji seansları oluşmaktadır. Bioenerji seansı yaklaşık olarak bir saat sürmektedir kişilerde bulunan hastalığa ve hastalık düzeyine bağlı olarak hastalığın tedavi şekli de değişmektedir. Bioenerji seans ücretleri ise bioenerji uygulayan kişi veya kurumlara göre çeşitlilik göstermektedir. Yasal olarak da denetlenmekte olan bioenerji seans ücretlerinin fiyatları arasında değişiklik gösterse de yüz ila üç yüz lira arasındadır.