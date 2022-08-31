Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan yaklaşık 4 senedir akciğer kanseriyle savaşıyor. Tedavi sürecinde doktor izniyle eve çıkarıldıktan sonra tekrar hastaneye dönen Kalkavan, sosyal medya hesabından sevenlerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu iyileşme sürecinde olduğunu belirterek takipçilerine ayrıca ”Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor.” ifadeleriyle teşekkür etti.

Billur Kalkavan paylaşımında ”Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi… Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek maalesef. Çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın üçü gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler.” dedi.

Ünlü isim yaşadığı süreci düzenli olarak instagramdan paylaşmaya devam ediyor.

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