Billie Eilish, dramatik bir platin sarısı dönüşümünün ardından bir yıldan kısa bir süre sonra koyu saçlarına geri döndü.

19 yaşındaki Grammy Ödüllü, Billie Eilish, Perşembe günü esmer haline döndüğünü açıklayarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Billie, ilk olarak Instagram Hikayesine ise sadece kaküllerinin bir fotoğrafını ekledi ve “Tahmin et, noldu?” başlığıyla merak uyandırdı.

Instagram üzerinden bir fotoğrafını paylaştıktan sonra ise, “Beni özledin mi?” notunu düşerken, akıllara bu radikal değişimin altında yeni bir albüm hazırlığı olabileceği fikri geldi.

Takipçileri, fotoğrafının altına bir dizi hayran emojisi bıraktı ve yeni görünümü karşısında açıkça suskun kaldılar.

Bonus: Billie’nin tüm saç değişimlerini aşağıdan takip edebilirsiniz.