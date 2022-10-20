Billie Eilish ve Jesse Rutherford, ilişkilerini tüm dünyaya Los Angeles sokaklarındaki samimi halleri ile duyurdu. İkilinin önceki akşam Studio City’deki mutlu halleri dikkat çekti.

Bir haftada üçüncü kez görüntülenen çift, ilk olarak cadılar bayramı etkinliklerinde görüntülenmişti. Çiftin etkinlikte çekilen videosuna sosyal medyadan yorum yağdı. Ünlü çift geçtiğimiz akşam ise bir restoranda akşam yemeğindeydi.

Ağustos ayından beri birlikte olduğu iddia edilen ikiliye sosyal medyadan birçok olumlu yorumun yanı sıra olumsuz yorum da geldi. Bazı Billie Eilish hayranları, Jesse Rutherford’un ünlü şarkıcıdan 11 yaş büyük olduğunu ve ilk tanıştıklarında Eilish’in 15-16 yaşlarında reşit olmayan bir kız çocuğu olduğu yorumlarında bulundu.

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