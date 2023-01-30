Danimarka’da Aauhus Üniversitesi’ndeki araştırmacılar dinleyici alışkanlıklarını ve Spotify‘daki 985 şarkı listelesini inceledi. İnceleme sonucunda 985 şarkı listesinden toplamda 225 bin 626 şarkıyı analiz eden araştırmacılar, uykuya dalma aşamasında şarkı sözlerinin daha az yer aldığı parçaların tercih edildiğini ortaya koydu.

Uyku müziği olarak adlandırılan şarkıların tümü 6 farklı kategoride sıralandı. Bu kategoriler arasında sakinleştiren parçalar olduğu kadar yüksek ve hareketli parçaların olduğu da belirtiliyor.

İncelenen şarkılar arasında BTS‘in “Dynamite” şarkısıyla birlikte Billie Eilish ve Khalid’in birlikte seslendirdiği “Lovely” şarkısı da yer alıyor. Araştırmacılar, bu şarkıların sakin bir müziğe sahip olmasa da dinleyicide aşinalık hissi uyandırdığı için uyku getirdiğini belirtti.

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