Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, imaj değişikliğinin ardından daha ‘kadınsı’ giyinmeye başladığı için bazı takipçilerinden gelen eleştirilere sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Instagram’ında yaklaşık 110 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, “Kariyerimin ilk beş yılını, siz aptallar tarafından ‘erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim’ için eleştirilmekle ve ‘bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı’ duymakla geçirdim” ifadelerini kullandı.

Genç şarkıcı, sonrasında ise sözlerine “Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. ‘Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi’ diyorsunuz. Gerçekten aptalsınız” diyerek devam etti.

Billie Eilish, ayrıca “İki türlü de giyinebilirim. Bırakın da kadınlar istedikleri gibi var olsun” şeklinde konuştu.