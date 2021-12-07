Billie Eilish, son albümü Happier Than Ever’ın son parçası olan “Male Fantasy”nin videosunu yayınladı.

Bir evin birkaç odasında çekilen klip, depresyonla yaşamanın nasıl hissedebileceğinin görsel bir temsili niteliğinde. Video boyunca umutsuz ve ıssız olan Eilish, mutfakta yerde yatıyor, boşluğa bakıyor, karanlık bir odada yemek yiyor ve evin etrafında amaçsızca sürüklenerek gününü hiçlikle dolduruyor.

Albüm boyunca yer alan unutulmaz vokallere ve sade akustik gitar tınılarına sahip olan melankolik “Male Fantasy”, Eilish’in kalp kırıklıkları ve kayıp aşk üzerine düşünmesini ve pornografinin altında yatan cinsiyet dinamiklerini yansıtıyor.

Ekstra: Kısa süre önce Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine giren Billie Eilish, şimdi de PETA tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi.