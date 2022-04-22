71 yaşındaki oyuncu Bill Murray, hakkında geçen hafta şikayette bulunulduğu belirtildi. Yapılan şikayetler üzerine Murray hakkında Searchlight Pictures bir soruşturma başlattı. Şikayetin geçen hafta yapıldığı, pazartesi günü prodüksiyonun durdurulduğu ve soruşturma devam ederken çekimlerin yeniden başlatılmamasına karar verildiği öğrenildi. Vanity Fair’in haberine göre yayınlanan mektupta, “Geçen hafta sonlarında bir şikayetten haberdar olduk ve hemen inceledik. Şartlar incelendikten sonra şu anda üretimin devam edemeyeceğine karar verildi. Bu projeye kattığınız her şey için hepinize gerçekten minnettarız. Umudumuz üretime devam etmek ve bu zamanlamayı belirlemek için çalışıyoruz” yazıyordu.

Eski rol arkadaşından şok eden iddia

Bill Murray, daha öncede setteki bazı hareketleri nedeniyle suçlanmıştı. Charlie’nin Melekleri’nde başrol oyuncusu Lucy Liu’nun iddasına göre Murray’nin bir sahneyi çekerken ne söylediğini belirtmese de hakaret etmeye başladığını söyleyerek Murray’i suçlamıştı. Lucy Liu yaptığı açıklamada “Sözlerin bana karşı olabileceğine inanamadım. Ve açıkça öyleydi, çünkü sonra bire bir iletişim olmaya başladı. Sözlerin bir kısmı affedilemez ve kabul edilemezdi” dedi.