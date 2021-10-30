Bill Gates’in Fethiye’deki doğum günü partisine Jeff Bezos da davet edildi

Geçtiğimiz hafta Muğla Fethiye’deki Boncuklu Koyu’nda Sea Me Beach’ı kapatmasıyla dikkat çeken Bill Gates, Ege’de tatil yapan Amazon ve Blue Origin firmalarının sahibi Jeff Bezos ile bir araya geldi. Dünyanın en zenginler listesinde yer alan ikili, Gates’in haftalık 1 milyon 800bin euro’ya kiraladığı “Lana” isimli yatında buluştu.

Bir süre sonra sürat motorlarıyla yattan ayrılan Gates ve Bezos, doğum günü kutlamaları için Boncuklu Koyu’ndaki Sea Me Beach’e gititler. Doğum gününü bir gün öncesinden kutlayan Bill Gates, partiye Jeff Bezos’un dışında 50 kişiyi daha davet etti. 3-4 saat süren partide konuklara, Akdeniz yöresine ait deniz ürünleri sunuldu.