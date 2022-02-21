Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından sonra dünyada ve ülkemizde sıkça konuşulan isimlerden biri olan Bill Gates, yeni varyantı Omicron’ nun bir tür aşıya benzediğini söyleyerek dünyada yeni bir pandeminin yaşanacağını belirtti.

Ünlü iş adamı “Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı” dedi.

Gates, dünyanın büyük bir bölümünün virüse karşı bağışıklık kazandığını ve bu sayede salgının artık ağır hastalık tehlikesinden çıktığını dile getirdi. Fakat aşı geliştirme çalışmalarının daha hızlı olması gerektiğini belirten Bill Gates, “Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil” ifadelerini kullandı.