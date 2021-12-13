Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır? Cep telefonlarına bilinmeyen numaralardan gelmiş olan aramalar, kime aitse bunu sorgulamaya yarayan sistemdir. Gelişen teknoloji ve çağın getirisi ile birlikte tüm kişisel bilgilerimiz gibi numaralarımız da daha fazla ulaşıma açık hale gelebilmektedir. Her türlü üyelikler, mobil herhangi bir uygulamaya giriş, sosyal medya ve türevler için verdiğimiz bilgiler bize ulaşımı kolaylaştırdığı gibi bilinmeyen numaralar ile karşılaşma ihtimalimizi her gün daha fazla arttırabiliyor. Nitekim bu numaraları bulabilmemiz için operatörler ve sabit hat numaraları ile sorgulama yapabilecek bir şansa da sahibiz. Bu sayede numaraların kime ait olduğunu kolaylıkla öğrenip özel alanımızın sınırlarını koruyabilmemiz de mümkün olabiliyor.

Numara sorgulama için en bilinen 118 80 ancak bunun dışında da birçok numara mevcuttur; 118 80, 118 99, 118 77, 118 70, 118 55 şeklinde birkaç numara sıralamak ile birlikte daha niceleri mevcuttur. Düşük fiyat skalası ile bizi arayan kişilerin kim olduğuna bu şekilde kolaylıkla ulaşabiliriz. Bunlar dışında tüm operatörlerin servislerinde numara sorgulama mevcut olup ancak bazı operatörler sadece sorgulanan numaranın kendi operatörüne sahip numara olduğu taktirde sonuçlarını gösterebilmektedir.

Gizli numara ile arandığınızda sizi arayan numarayı bu yöntemler ile bulmanız imkansız olup ancak savcılık kararı ile erişim sağlamanız mümkün olacaktır. Cep telefonunuza gizli numaradan ulaşılmasını istemiyorsanız *100# yazarak bilinmeyen numaralara cep telefonunuzu kapatmış olursunuz.

İsimden Numara Sorgulama

İsimden numara sorgulama için Yukarıda belirttiğimiz 118’li numaraların birçoğundan ismin sahibini söylediğiniz takdirde cep telefonu numaraları ve sabit hat numaralarına erişim sağlamanız da mümkün olup ulaşmanız gereken kişinin numarasına çok kolay şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Turkcell Numara Sorgulama

Turkcell numara sorgulaması yapmak için hattınız Turkcell ise 11832’yi arayarak bilinmeyen numaralar temsilcisine erişim sağlayabilirsiniz. Müşteri temsilcisine aradığınız kişinin ismini söylediğiniz taktirde ulaşım sağlamış olacaksınız.

Vodafone Numara Sorgulama

11842 numarası ile online hizmetler servisi üzerinden yararlanarak vodafone hattınız ile sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir ve kişilerin bilgilerine erişebilirsiniz.

Türk Telekom Numara Sorgulama

Türk Telekom kullanıcıları için numara sorgulama daha basit bir hal almıştır. Türk Telekom aboneleri 11811 numarası ile iletişime geçerek ya da Türk Telekom Rehber (tt rehber) online işlem merkezi ile bağlantı kurarak aradığınız numaraların sahiplerini kolaylıkla bularak ya da isimden sorgulama gibi işlemleri halletmeniz mümkündür.

Tüm bu işlemler dışında numara sorgulamanızı hatta sizin telefonunuz çaldığında kişi kayıtlı olmasa bile hattın kimin üzerine olduğunu görebilmenizi sağlayan mobil uygulamalar mevcuttur. Truecaller, Call Contact, Arayan Kim bu uygulamalardan birkaçı olup türevleri de mevcuttur. Ancak uygulamayı yükledikten sonra sizden istenilen izinler için dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü rehberinize, kameranıza, galerinize ve diğer uygulamalarınıza erişim sağlayabilen mobil uygulamalar da mevcuttur.