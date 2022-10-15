Dünya, bilim kurgu filmlerini aratmayan çalışmayla çalkalanıyor… ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Alcor Yaşam Uzatma Vakfı, gelecekte tekrar yaşama dönmeyi umut eden insanların bedenlerini dondurma işlemine devam ediyor. Vakıf bugüne kadar 199 insanın cansız bedenini ve beyinlerini dondurarak sıvı nitrojenle dolu tanklara yerleştirdi.

Alcor tarafından “hasta” olarak adlandırılan dondurulmuş insanların çoğunun kanser, ALS veya tedavisi henüz bulunmayan başka bir ölümcül hastalıktan hayatını kaybettiği biliniyor.

Cyronics nedir?

Gelecekte çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla insan ya da hayvan bedeninin dondurulması ve düşük sıcaklıkta korunması için gerekli maddeleri barındıran tüplere cyronics denir.

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