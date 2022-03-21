Daha sağlıklı bir yaşam için ne yapmalıyız? Hangi besinleri tüketmeliyiz? Sağlıklı besin dedikleri ne? Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için verilen öneriler ve diyetler sürekli değişiyor. Değişmeyen şeylerden bir tanesi de bazı sağlıklı besinler.

Meyveler, sebzeler, baklagiller dahil tüm besinler sağlıklı bir yaşam için herkesin tüketmesini önerdikleri besin türlerinden. Eğer sağlıklı bir hayat istiyorsanız sebze ve meyve tüketiminin yeterli olucağını düşünen çok sayıda insan var. Bu besinleri tüketen insanların kansere yakalanma riskinin çok düşük olduğu açıklandı.

Sebze ve meyve dışında; tahıllar, kabuklu yemişler ve baklagillerden oluşan bir beslenme sistemi, kansere karşı koruyucudur. Bu bitkisel gıdalar, sağlımıza büyük bir katkıda bulunuyor. Çoğumuzun bilmediği kanser riskini azaltan; İşte o gıdalar!

1. ELMA

Kabuklarında bulunan yüksek konsantrasyon da flavonoid kersetin içeren elma, birçok kanser türünün ( prostat, meme, akciğer ve kolon) yayılmasını ve çoğalmasını engeller.

2. YOĞURT

İçinde bulunan probiyotik sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı yok ederek daha sağlıklı bir yapıya ulaşmamızı sağlar. Akciğer kanserine karşı büyük bir koruma sağlıyor.

3. PORTAKAL

C vitaminin, akciğer ve kolon kanseri riskinin önüne geçtiğini kanıtlayan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Özellikle narenciye meyvelerinin mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor.

4. BROKOLİ

Her ne kadar insanlar tarafından minik ağaççık olarak biliniyor ve çok sevilmiyor dahi olsa Brokoli, kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyerek prostat kanseri dahil olmak üzere belirli kanserlerin gelişimini önlemede çok başarılı.

5. ÜZÜM

Üzüm, harika bir antioksidan resveratrol kaynağıdır. Karaciğer ve mide dostu olan bu besin lenf kanserine yakalanma riskini neredeyse yok ediyor. Uzmanlar tarafından çekirdeğiyle tüketildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar.