Terminatör film serisi gerçeğe bir adım daha yaklaştı. İki araştırmacı, mantar türlerinden yararlanarak robotlar için deri üretti.

1984 tarihli kült James Cameron yapımında olduğu gibi üretilen bu ciltler çeşitli uyaranları algılayabiliyor, biyolojik olarak parçalanabiliyor ve sürdürülebilir bir yapıya sahip.

New Scientist’in haberine göre mantardan deri üretimindeki amaç, elektronik cihazlar için biyolojik olarak parçalanabilen ve çok işlevli bir sensör görevi görebilecek bir kaplama geliştirmek. Silikondan yapılan geleneksel elektronik sensörlerin üretimi zorlu aşamalardan geçiyor ve genellikle aynı anda kaç şeyi algılayabilecekleri konusunda sınırlı bir yapıya sahip.