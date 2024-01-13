İnsan olmanın en temel belirleyicilerinden biri yaşadıklarından ders almaktır. İnsan iki ayağının üzerinde doğrulduğu günden bu yana yaparak, bozarak, kırarak, yeniden kurarak ilerledi, gelişti, aşama kaydetti. Günümüzde şehir yaşamının hızı, teknolojinin baş döndürücü gelişimi bizlere durup nefes alacak alan bırakmıyor gibi gözükse de zorda kaldığımız her an başvurabileceğimiz bir ortak mirasımız var: atalarımızın birikimiyle, deneyimiyle üretilmiş ama hala geçerliliğini yitirmemiş sözler…

“Tecrübeyi, bin yılın toprak kokusunu, bin yılın yaşamsal algısını, binlerce insanın ortak sözünü teraziye koyduğumuzda, nice üniversite derecelerine, nice derslere, nice kitaplara denk düşüyor. Umarım bu kitap size bunları anlatmayı başaracak.”

Bu kitap Anadolu insanının kalbinden çıkan espri ve bilgelik kesişimi deyişleri modern şehir hayatının dinamiklerine bağlıyor. İnsanımızın yaşanmışlıklardan süzüp getirdiği bilgelikle hepimize başka bir pencere açıyor.

“Değişik platformlardan, farklı altyapılardan gelmiş; daha çok okumuş, daha az okumuş; daha deneyimli, daha deneyimsiz; daha heyecanlı, daha heyecansız insanları aynı düzlemde buluşturabilecek bu sözlerin rehberliğine başvurmanız dileğiyle.”

“Milyon Dolarlık Sözler” arka kapak yazısı

“Bir başarı hikâyesi okuduğum her seferinde, o noktaya gelene kadar başarılamayan şeyleri ve bunun sebeplerini düşünmeyi severim. Hedef ne olursa olsun, bir engele takılmak, bir düzlükte sıkışıp kalmak son derece doğaldır. Başarının ve başarısızlığın, ‘tıpkı yerçekimi gibi’ hep var olacak bir kavram olduğunu bilmek, hepimiz için sağlam bir dayanak noktasıdır.”

Türkiye’nin en tecrübeli yönetim ve iş danışmanlarından Haluk Ziya Türkmen, bakış açımızı yenileyip insan varoluşunun bütün yanlarına dikkat çekecek unutulmaz sözleri bir araya getirdi ve yorumladı. Başka hiçbir yerde duymayacağınız her bir tavsiye, iş hayatında sizi uzmanlaştıracak tüyolarla ve yaşamınız boyunca aklınızda kalacak stratejilerle dolu.

Karşınıza çıkabilecek bu en sıcak ve gerçek saptamalar bazen bir açık deniz gemi kaptanından, bazen bir holding sahibinden, bazen esnaf sohbetlerinden, bazen bir akademisyenden, bazen de uçurumun kenarındaki bir mangal restoranından size ulaşacak.

Milyon Dolarlık Sözler bilgi ile bilgeliğin bir karışımı, her okuyanın mutlaka bir şey kazanacağı, bir yanıyla zenginleşeceği bir insan hikâyesi. Elinizden bırakamayacağınız bu referans kitabı güncellenmiş ve yenilenmiş baskısıyla, kitaplığınızın en sevdiğiniz kitabı olmaya aday.