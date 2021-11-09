Bilge Öztürk ve Daren Gerede El Ele

Fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile avukat sevgilisi Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda el ele görüntülendi. İlk kez el ele görüntülenen çiftin telaşlı halleri dikkat çekti. Avukat Bilge Öztürk, yıllar önce ünlü şarkıcı Tarkan ile birlikteliğiyle adından söz ettirmişti.

Gerede’nin evinden çıkan ikili, yurt dışına çıkacaklarını söyledi. Aceleleri olduğu için muhabirlerin sorularını yanıtlamayan Bilge Öztürk “Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Biraz onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlacağız” dedi.

Bilge Öztürk geçtiğimiz günlerde sevgilisi Daren Gerede Erkaya’yı kardeşleri ile tanıştırmış ve birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.