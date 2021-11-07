Bilge Öztürk kendinden 23 yaş küçük sevgilisini kardeşleriyle tanıştırdı

Bir zamanlar Megastar Tarkan ile sevgili olan Bilge Öztürk, yeni sevgilisi Daren Gerede Erkaya’yı kız kardeşleriyle tanıştırdı. Kendinden 23 yaş küçük biriyle sevgili olan Öztürk, sık sık magazin gündemine geliyordu.





Dün gece kardeşleri Berna ve Belda’yı sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile tanıştıran Öztürk’ün, evlilik için ilk adımı attığı düşünülüyor. Aile tanışmasında çekilen bir kare, Bilge Öztürk’ün sosyal medya hesabından paylaşıldı.