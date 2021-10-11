Bilge Öztürk 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya aşk yaşıyor

Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya buldu. Bennu Gerede ise oğluna ve sevgilisine sahip çıktı.

“Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz”

Geçmişte mega star Tarkan ile sevgili olan 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk yeni sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk not olarak şunları belirtti, “Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz” dedi.

Anne Bennu Gerede’den destek

Daren Gerede Erkaya ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bilge Öztürk’e ve Erkaya’ya ilk destek, anne Bennu Gerede’den geldi. Birlikteliğe onay veren Gerede fotoğrafa, ‘Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum… Seni de inanılmaz seviyorum Bilgecim. Çok ve çok…’ mesajını düştü. Bilge Öztürk de Gerede’ye ‘Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi çok saygı… ve iyi ki…’ sözleriyle cevap verdi.