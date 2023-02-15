Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen felaketin ilk gününde Volkan Demirel, sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulundu. Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel, ailesi ve takımıyla beraber İstanbul’a geldikten kısa bir süre kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak için Hatay’a geri döndü.

Volkan Demirel’in ailesini İstanbul’a götürdükten sonra Hatay’a dönmesi ile ilgili bir haberi paylaşan Bilal Hancı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adama yıllarca hakaret ettik, taş attık, çakmak attık, direkleri yerinden söküp fırlattık. Çoğu zaman kendimce hakaret etmek için ”Ayı” dedim. Her şey için çok özür diliyorum bizi affet asıl ”Ayı” olan benmişim.” dedi.

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