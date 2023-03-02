2008 yılında yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre‘nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin, şimdilerde ‘Bihter‘ adıyla yeni bir filmi çekiliyor.

Herkesin merakla beklediği yapımda Behlül karakterini karakterine hayat veren Boran Kuzum ile Adnan Bey’i canlandıran Osman Sonant yan yana verdikleri pozla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öte yandan rolleri açısından bakıldığında Osman Sonant’ı Boran Kuzum’dan daha yakışıklı bulan bazı sosyal medya kullanıcıları “Adnan daha yakışıklı, Behlül’e bakmam” gibi yorumlar yaptı.