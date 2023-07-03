Güzel oyuncu Bige Önal, geçtiğimiz gün Bebek’te arkadaşlarıyla deniz taksi beklerken objektiflere takıldı. Kameraları fark eden ünlü isim, “Bayram dönüşleri başladı, biraz trafik oldu. Biz de çözümü deniz takside bulduk. Arkadaşlarımla birlikte bekliyoruz” dedi.

Uzun süre ilişki yaşadığı meslektaşı Aras Bulut İynemli’den ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen ile aşk iddialarına karışan Önal, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, “Umut, uzun yıllardır arkadaşım. Ben açıklama yaptım, ancak hiç kimse yayınlamadı. Öyle bir şey yok. Yıllardır çok yakın arkadaşız” şeklinde konuştu.