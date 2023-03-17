Bige Önal, Türk futbolunun önemli isimlerinden olan babası Erhan Önal’ı yaptığı paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaşan Önal, paylaşımına “Yeni uyanmış Bige’yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. O günler hızlı geçti gibi. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene; Tam kalbimin orda bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım.” notunu yazdı.

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