Dijital platformda yayınlanacak ‘Atatürk’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aras Bulut İynemli, önceki akşam Etiler’deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu Bige Önal ile yollarını ayıran İynemli, arkadaşları ve kuzenleri ile birlikte vakit geçirdi.

Gece yarısı mekandan ayrılan 32 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin “Bige Önal ile ayrıldınız. Konuşmak ister misiniz?” sorularını yanıtsız bırakarak mekanın kapısına yanaştırdığı arabasına binerek oradan uzaklaştı.

Aras Bulut İynemli’nin, rol aldığı yeni projesi için saçlarına sarıya boyattığı gözlerden kaçmadı.