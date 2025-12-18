Hacıyatmaz Film imzalı dizinin senaryosunu Muammer Tali, Simge Ayvazoğlu Çınar ve Ayberk Çınar kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu ‘Bi’ Dinle’nin çekimleri başladı. Dizi ekibi ilk set günlerini birlikte pasta keserek kutladı, başrol oyuncuları Onur Tuna ve Özge Gürel de objektiflere birlikte poz verdi.

Yalnızca bir çiftin yaşadıklarını değil, herkesin ilişkilerinde karşılaştığı anları görünür kılan dizi ‘Bi Dinle’nin mottosu ise şu şekilde: ‘Bu hikaye sadece Zeynep’le Fikret’in değil; her evin, her ilişkinin, her kalbin hikayesi. Bi’ dinle… belki de kendini duyarsın.’ Ev halleri, yanlış anlaşılmalar ve bolca kahkaha: ‘Bize Bizi Anlatan Zeynep ve Fikret’in Bir Hikayesi’ izleyicilerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

Modern ilişkilerde sıkça karşılaşılan farklı bakış açıları, yanlış anlaşılmaları ve söylenmeyen cümlelerin yarattığı sessizlikleri merkezine alan ‘Bi’ Dinle’, Zeynep ve Fikret’in gündelik hayatlarından yola çıkarak izleyiciyi son derece tanıdık bir dünyanın içine davet ediyor. Aynı dili konuşmalarına rağmen hayata ve ilişkilere farklı anlamlar yükleyen bu çiftin hikayesi; evin içinde geçen küçük anlar, sıradan görünen diyaloglar ve çoğu zaman gözden kaçan detaylar üzerinden şekilleniyor.

Dizi, modern hayatın hızında birbirini gerçekten dinlemenin ne kadar zorlaştığını mizahi ve naif bir anlatımla ele alırken, izleyiciyi hem güldüren hem de kendisiyle yüzleştiren sahneler sunacak. Zeynep ve Fikret’in yaşadığı yanlış anlaşılmalar, suskunluklar ve küçük çatışmalar; aslında pek çok ilişkinin ortak dili haline gelen iletişim konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor.