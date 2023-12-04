Sahnedeki başarısının ardından sinemada da zirvede! Beyonce’nin turne filmi “Renaissance: A Film by Beyonce”, 21 milyon dolarlık ilk hafta hasılatıyla beklentilerin üzerine çıktı, “Napolyon” ile animasyon film “Dilek”i zirveden indirdi. İşte 1-3 Aralık hafta sonunda ABD’de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hasılat rakamları…

5. Dilek (7,4 milyon dolar)

4. Troller Hep Beraber (7,6 milyon dolar)

3. Gojira -1.0 (11 milyon dolar)

2. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (15 milyon dolar)

1. Renaissance: A Film by Beyoncé (21 milyon dolar)