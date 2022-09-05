R&B müziğin yıldızı Beyonce, Tiffany & Co. ile yaptığı işbirliğinde markanın yeni koleksiyonunu tanıttı. Beyonce son albümü ”Renaissance” ile müzik dünyasında bıraktığı gösterişli etkiyi bu projeyle adeta yeniden tazeledi.

”Lose Yourself in Love” kampanyasıyla yeni mücevherlerini sunan Tiffany & Co.’nun yeni koleksiyonu ”bireyselliği, sevgiyi ve evrensel bağlantıyı kutlamak” temasına sarılıyor. Mason Poole tarafından çekilen kampanyada Beyonce, pırlanta mücevherleri ve Tiffany HardWear koleksiyonundan giydiği 18 ayar altın bağlantılı özel parça trençkotuyla bütüncül bir görünüm sergiliyor.

Tiffany & Co. ürün ve iletişim sorumlusu Alexandre Arnault, Beyonce ile ikinci kez çalışmaktan duyduğu mutluluğu ”Beyonce birçok insana ilham oluyor. Onunla ikinci kez bir araya gelmekten ve yeni bir aşk çağı başlatmaktan onur duyuyoruz.” sözleriyle ifade etti.

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