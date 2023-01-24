Geçtiğimiz akşam VIP isimlere özel bir kutlamayla Dubai’deki bir otelin açılışında konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, sevenlerinin tepkisiyle karşılaştı.

2018 yılından beri konser vermeyen ünlü şarkıcının sevenleri bu geri dönüşe mutlu olsa da Beyonce’nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarıyla bilinen Dubai’de konser vermesi mutlu ettiği kadar da üzdü.

Şarkıcının son albümü Renaissance, LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle takdir alırken sanatçının Dubai’de konser vermesi ise sevenlerinde hayal kırıklığı yarattı.

Beyonce’nin bir saatlik konser için 24 milyon dolar aldığı konuşulurken, bir saatlik konseri LGBT karşıtı düşüncelere sahip bir ülkede vermesi sosyal medya üzerinden birçok eleştiri aldı.

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