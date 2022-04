Beyoğlu’nda güzel bir ziyafet çekmek isteyenler için, Beyoğlu’ndaki en iyi restoranların bir listesini çıkardık. Keyifli ve lezzetli bir deneyim yaşamanız dileğiyle yazımıza başlıyoruz.

1. 360 İstanbul

Beyoğlu’nda Tarihi Mısır Apartmanı‘nın üstünde yer alan 360 İstanbul, konumu, manzarası ve değişik kokteylleriyle, Beyoğlu’nun en iyi restoranları arasında. İstanbul’da gece hayatının da önemli noktalarından 360İstanbul lezzetli yemeklerini, özel kokteyler ve başarılı bir sunum ile İstanbul manzarasıyla birleştiriyor.

2. Mila by Roka Pera

Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan Roka Pera’nın yeni adresi olan Mila’nın menüsünde özellikle et yemekleri konusunda sevindirici gelişmeler var. Roka Pera’nın aklımızda yer eden taze Ege otlarından yapılmış mezelerinin yanına isli kuru et ve yanık yoğurtlu kebap gibi et seçenekleri eklenmiş. Kapanışı karadutlu lor tatlısıyla yapmayı ihmal etmeyin. Müzik seçkisi ise gece ilerledikçe meyhane havasından uzaklaşıyor ve yerini DJ performanslarına bırakıyor.

3. Cachi Lokanta Bar

Adahan Otel’in terasındaki Cachi’nin manzarası mı, yoksa iç mekânı mı daha güzel? Doğal görünümlü ahşap ve beyaz ağırlıklı tasarımı çok şık olsa da, havanın ısınmasıyla teras alanı daha bir davetkâr.

4. Nicole Restaurant

Tomtom Suites‘in terasında yer alan Nicole Restaurant, İtalyan Konsolosluğu bahçesi ve hatta Adalar’a kadar uzanan eski İstanbul manzarasına sahip. Fransisken rahibelerinin hastalara şifa dağıttığı tarihi binanın yöneticisi Agnès Marthe Nicole‘den adını alan bu restoranda; keşif menüsü, Nicole ve Nicole 5 olmak üzere 3 menü sunuluyor.

Yerli ve mevsimsel malzemelerle hazırladığı yemekler ve şato tarzı şaraplarıyla dikkat çeken Nicole Restaurant şefi Paris ve İspanya’da yemek almış Aylin Yazıcıoğlu. Kuşkonmaz, Nicole’nin 3 menüsünde de yer alırken; kalamar, ördek ve günün balığı, harika bir tatlı ile taçlanıyor.

5. Leb-i Derya

Adı üstünde denize nazır konumuyla Kumbaracı Yokuşu‘nda hizmet veren Leb-i Derya’nın en iddialı olduğu konu lezzetli mezeler. Madame Nazen’in topiği, tane kimyonlu marine pancar, zahterli uskumru marini, çingene salatası gibi farklı yorumlanan mezeler denemeye değer.

Leb-i Derya, balık düşkünleri için ise oldukça zengin bir ara sıcak menüsü sunuyor. Bebek kalamar dolması, ızgara bütün Ayvalık kalamarı, balık köftesi ve midye pilaki öne çıkan ara sıcaklardan. Balık seçimi ise mevsime ve size kalmış. Balık yemek istemezseniz antrikot da Leb-i Derya menüsünde yer alıyor.