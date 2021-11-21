Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyon sanatseveri bir araya getirdi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilgili bir video paylaştı. “Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz” başlığıyla tweet atan Altun, festival alanında 387 etkinlik gerçekleştirildiğini ifade ederek “Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı” sözlerini kullandı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında toplam 2 bin 183 sanatçının etkinlikte yer aldığı bilgisi, Altun’un yayınladığı videoda paylaşıldı